Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Pakistan uyruklu Ali Muhtar (36), Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildikten sonra Kovid-19 temaslısı olması nedeniyle karantina için yurda yerleştirildi.

Muhtar, 2 Mayıs'ta yurdun 12. katından çarşaf ve perde sarkıtarak, kaçmaya çalıştı. Birbirine bağladığı perde ve çarşafların kopması sonucu yere düşen Muhtar, ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Muhtar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Muhtar'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ülkeye kaçak girdiği belirlenen Muhtar'ın pasaportunun bulunmadığı, karantina sürecinin ardından ülkesine gönderilmesine karar verildiği öğrenildi.