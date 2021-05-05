Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katıldığı TV programında Akıncı, Cenevre'deki Kıbrıs müzakereleri için "Görüşmeler başarı değil olsa olsa tarihi bir fiyasko olur. Bunun başka türlü tanımını ben göremiyorum" dedi. Akıncı "Bizim yanlış siyasetlerimiz, maalesef Rumlar'ın tek başına AB'ye girmelerine yol açtı. Yardımcı olduk, en basit deyimiyle. Şimdi de 2004'ten bu yana sırtımızdan çıkarıp attığımız, uluslararası arenada çözüm istemeyen taraf kimliğini, 'tarihi adım' sayesinde yeniden sırtımıza geçirmekteyiz" iddiasında bulundu.



KKTC, TÜRKİYE’NİN BİR VİLAYETİ OLACAK!

Türkiye'nin Kıbrıs politikası da dil uzatan Akıncı "Siyasal bir ikiyüzlülük ile karşı karşıyayız. Gün gelecek özel maç bile yapmam dediğiniz ülkeye Ercan değil, Larnaka Havalimanına inerek resmi maç yapmaya gideceksiniz. Sonra bunu gören herkes de size 'E tamam sorun yok, onlar tanıyor' diyecek. Siz Kuzey KIbrıs'ı tanımak için gerekli adımları atmıyorsunuz ki... İki devletli çözüm deniliyor ama devletlerden biri Kıbrıs Rum tarafı, diğeri ise maalesef uzak gelecekte dahi tanınma olasılığı olmayan KKTC'nin yerine Türkiye... KKTC adım adım Türkiye'ye daha bağımlı hale gelecek, nüfus yapısı adım adım değişimlere uğrayacak. Zaten AİHM kararları gereği KKTC'yi Türkiye'nin bir alt yönetimi olarak nitelendiriyorlar. Böyle giderse ileride Türkiye'nin bir vilayeti olarak nitelendirecekler" dedi.



Mustafa Akıncı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak" sözlerine de karşı çıktı: Bahçeli'nin anlayışı ne barış ne huzur ne de istikrardır. Kıbrıs'ta 3 bin yıldır yaşayan başka bir toplum var burada, Rumlar. Kıbrıs burada yaşayanlarındır, burada alın teri dökenlerindir, burayı vatan belleyenlerindir...