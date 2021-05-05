Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu Şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı ve tüm Beşiktaş taraftarını en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı kutladı
05.05.2021 - 21:36 | Son Güncelleme: 05.05.2021 - 21:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Turkcell Kadın Futbol Ligi,2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu,şampiyon,Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı,
788051 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/788051.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER