Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu Şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı ve tüm Beşiktaş taraftarını en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.