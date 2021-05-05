Başbakan Hamza Ersan Saner, gazeteci Aytuğ Türkan’ın programına katıldı. Bu program sonrası Türkan'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Ardından Saner de temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı. Başbakan Saner'in yanı sıra KKTC’nin 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Kıbrıs Esnaf Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kamber'in de temaslı olduğu öğrenildi. Saner’in konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.
KKTC Başbakanı Saner karantinaya alındı
05.05.2021 - 21:58 | Son Güncelleme: 05.05.2021 - 22:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Covid-19 testi pozitif çıkan bir gazeteci ile temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alındı.
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner,Aytuğ Türkan,Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat,Kıbrıs Esnaf Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kamber,
788057 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/788057.aspx
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