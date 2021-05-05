Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Hamza Ersan Saner, gazeteci Aytuğ Türkan’ın programına katıldı. Bu program sonrası Türkan'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Ardından Saner de temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı. Başbakan Saner'in yanı sıra KKTC’nin 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Kıbrıs Esnaf Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kamber'in de temaslı olduğu öğrenildi. Saner’in konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.