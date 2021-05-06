Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ne olmuştu?

İzmir'in Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur 14 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Uygur'un yerine kimin başkan olacağı önceki gün Torbalı Belediye Meclisi'nde yapılan oylama ile belirlendi.

Cumhur İttifakı'nın adayı olan Özgür Erman Çağlar oldu. Millet İttifakı'nın ise Mithat Tekin oldu.

CHP'nin 18, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2, DEVA Partisi'nin 1 meclis üyesi bulunuyordu.

Seçimin ilk turunda CHP'li Mithat Tekin 16, AK Partili Özgür Erman Çağlar 15 oy aldı. Yani iki en az CHP'li 2 üye CHP'li Tekin'e oy vermedi.

Üçüncü turda AK Partili Özgür Erman Çağlar'ın bir oyu daha eksildi ve 13 oldu. Seçimi CHP'nin adayı kazandı.

AK Parti seçimi mahkemeye taşımaya karar verdi. CHP'nin üyelerine oy pusulası ve kimlikleriyle fotoğraf çektirmelerini istediğini açıklayan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli "Pusulaları WhatsApp grubunda ifşa etmeleri oylamanın gizli olmadığına açık delildir. Bu yapılan CHP'li üyeleri de mağdur etmiştir. Bütün meclisin saygınlığına gölge düşürüldü" diye açıklama yaptı.

Sürekli "CHP zihniyeti tek parti döneminde açık oy, gizli tasnif yöntemi kullanmıştı. Gizli oy ilkesi ihlal edilmiştir. Birinci turdan sonra baskı, tehdit başladı. Belediye meclislerinde seçimler aralıksız yapılır, Menemen’de de bu gündeme gelmişti. Sonrasında yapılan konuşmalarda ara verilmeme kararı verildi ancak sonra başka bir söylem bulunmuş. Meclis üyelerinden kimlikleri ile oy kullanıldığı sırada fotoğraf istenmiş" dedi.

Menemen'de de CHP'li meclis üyeleri CHP'li adaya oy vermemiş, başkanlık AK Parti'ye geçmişti. Benzer bir korku yaşayan CHP üyelere baskı yaptı ve seçimi kazandı.

İzmir 1. İdare Mahkemesi, AK Parti'nin yaptığı itirazı kabul etti. Mahkeme belediyeden seçime ait görüntü, fotoğraf, tutanaklar vb. materyallerin 7 gün içerisinde kendilerine teslim edilmesini istedi. Mahkemenin materyallerin kendisine iletilmesinin ardından 10 gün içerisinde seçimin tekrar edilip edilmeyeceğini karara bağlaması bekleniyor.