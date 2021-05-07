Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığının "tam kapanma" sürecinde cumartesi günleri pazar yerlerinin açılması kararı üzerine Bayrampaşa'daki Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde hareketlilik arttı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine "Pazar Yerleri" konulu gönderdiği genelgeye göre, 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak.

Cumartesi günü semt pazarlarının kurulmasına izin verilmesi dolayısıyla hallerde de hareketlilik başladı.

Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde esnaf, satışlarının bir gün de olsa artacağını ifade ederek, kısa sürede tüketilmesi gereken sebze ve meyve gibi ürünlerin bozulmaması için sürenin uzatılmasını istiyor.

İstanbul Halciler Derneği (HALDER) Başkan Yardımcısı Muhittin Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumartesi günü hareketlilik beklediklerini söyledi.

İlk etapta çiftçiden ürettiği dayanıksız ürünleri aldıklarını anlatan Baran, pazarcı müşterilerinin kapasiteleri kadar üreticiden ürün istediğini aktardı.

Baran, "İstanbul Bayrampaşa Hali Marmara Bölgesi'nin tümünü kapsar. Arz talep anlayışına göre hallerde bir borsa anlayışına göre hareket ediyoruz ancak bugünkü şartlarda gerçek bir borsa oluşamıyor. Pandemi hali de olumsuz etkiledi. Biz hal esnafı olarak çiftçi kadar olumsuz etkilenmiyoruz. Burada tamamen üreticinin kaybı söz konusu." diye konuştu.

Salgın sürecinin insan sağlığı için önemine değinen Baran, şunları kaydetti:

"Hükümet ve devletin de işi zor. Cumartesi günkü açılış bizden ziyade üreticiler için bir umut oldu. Üreticiyi küstürmemek lazım. Hallerin ayın 8'i ve 15'inde açılmasına yönelik karar alındı. Biz üç bakanlığımızdan şöyle bir ricada bulunalım. 8 Mayıs makul bir tarih. Türk tarımına ve üreticisine olumlu yansıması olacak. Fakat ayın 15'i Ramazan Bayramı'nın 3. gününe denk geldiğinden çalışanların birçoğu burada olmayacak. 15 Mayıs'ta halin açık olması bayramın 1. günü üreticinin malını hasat etmesi gerekir. Biz Türk toplumu olarak dini bayramlarda çalışmayı pek yeğlemeyiz. Bu nedenle 15 Mayıs yerine pazarların açılması 12 Mayıs'a alınırsa hem üretici hem hal, esnaf ve işçi adına olumlu yansıması olur."

"Trafik açısından sıkışıklık olacağını düşünüyor, tedbirlerimizi alıyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdür Yardımcısı İsrafil Aydın, yaş sebze ve meyvenin "Haftada bir gün satılsın" denilebilecek bir ürün olmadığını ifade ederek, pazarların her gün açık olması gerektiğini söyledi.

Pazarların 8 Mayıs'ta kurulmasının hareketlilik yaşanmasına sebep olacağını aktaran Aydın, "Cumartesi gününe hazırlık yapıyoruz. Trafik açısından sıkışıklık olacağını düşünüyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz." dedi.

Hal esnafı Emre Akdağ ise "Cumartesi günü yoğun olur diye tahmin ediyoruz. Bölgelerden malımızın adetlerini çoğalttık. Bir haftadır mallarımızın adetleri bayağı azdı. Çok düşük miktarda, düşük tonlarda satış yapıyorduk. Daha çok çoğaltacağız stoku. Açılacak olması bir hareketlilik getirdi. Hazırlık var bütün hal esnafında." diye konuştu.