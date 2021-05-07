Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak için 11 Ocak'ta Tunceli kırsalında "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlattı. İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 62 personel 59 operasyonel tim halinde görev aldı. 4 ay içerisinde, yardım ve yataklıkta bulunan 8 şüpheli yakalandı, 86 sığınak,mağara ve depo imha edildi, çok sayıda patlayıcı düzenekleri, silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bugün de Tunceli Valiliğinden güzel haberler geldi. Valilik "Operasyonda Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sürüyor" açıklamasında bulundu.