İçişişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak için 11 Ocak'ta Tunceli kırsalında "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlattı. İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 62 personel 59 operasyonel tim halinde görev aldı. 4 ay içerisinde, yardım ve yataklıkta bulunan 8 şüpheli yakalandı, 86 sığınak,mağara ve depo imha edildi, çok sayıda patlayıcı düzenekleri, silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bugün de Tunceli Valiliğinden güzel haberler geldi. Valilik "Operasyonda Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sürüyor" açıklamasında bulundu.
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
07.05.2021 - 17:59 | Son Güncelleme: 07.05.2021 - 18:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'de "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" devam ediyor. Güvenlik güçleri, bölgede kuş uçurtmuyor.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu,JÖH,PÖH,operasyon,terörist,Ovacık,Tunceli,
788510 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/788510.aspx
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