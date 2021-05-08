Bakan Elvan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “İsrail'in Mescid’i Aksa’ya yönelik saldırısını kınıyorum. Kutsallara ve insanlığa, mübarek Ramazan ayında yapılan bu saldırı kabul edilemez. İsrail, Filistinli kardeşlerimizi hedef alan şiddete bir an önce son vermelidir. Saldırıda yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Bakan Elvan'dan İsrail'in zulmüne kınama
08.05.2021 - 01:50 | Son Güncelleme: 08.05.2021 - 01:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaptığı saldırıyı kınadı.
Etiketler : lütfi elvan,israil,mescidi aksa,
788561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/788561.aspx
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