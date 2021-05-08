Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak olan ve yaklaşık 120 maddeden oluşan metinde, anayasanın ilk 4 maddesi korunurken, TBMM’nin ve Anayasa Mahkemesinin yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Kurmaylar “Çalışmamızda AYM’nin zayıflatılması ya da Yüksek Mahkeme olmaktan çıkarılması gibi bir düzenleme yok. Bireysel başvurunun anayasadaki düzenlemesi daha da net bir hâle getirilecek. Bu konuda mevcut anayasadaki bireysel başvuru düzenlemesi biraz eksikti” dedi. MHP’nin teklifinde yer alan Cumhurbaşkanı ve iki yardımcısının halk tarafından seçilmesi konusuna ise şartlı destek geldi. Kurmaylar “İki başkan yardımcısı olmaz ama bir başkan yardımcısı olabilir. Bu konuda kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek” bilgisini verdi.

KANUNLA DÜZENLENECEK

Yine, Anayasada yer alan bazı kamu kurumları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre yeniden dizayn ediliyor. Buna göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) gibi kurumlar Anayasada yer almayacak ve kanunla düzenlenecek. Ebru Karatosun ANKARA