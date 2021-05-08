Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Mescid’i Aksa’da Filistinlilere yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Yüreğimizin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır.” 'Nuri Pakdil.' İsrail güçlerinin zorbalığını şiddetle kınıyor, dünyanın artık bu zulme gözlerini açmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.