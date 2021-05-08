Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Mescid’i Aksa’da Filistinlilere yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Yüreğimizin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır.” 'Nuri Pakdil.' İsrail güçlerinin zorbalığını şiddetle kınıyor, dünyanın artık bu zulme gözlerini açmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Kasapoğlu, Mescid'i Aksa'da yapılan saldırıyı kınadı
08.05.2021 - 09:31 | Son Güncelleme: 08.05.2021 - 09:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mescid’i Aksa’da Filistinlilere yapılan saldırıyı kınadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,Mescid’i Aksa,saldırı,
788607 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/788607.aspx
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