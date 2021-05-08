Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Müslümanların mabedine yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanınızdayız. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı
08.05.2021 - 10:58 | Son Güncelleme: 08.05.2021 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.
Etiketler : emine erdoğan,Mescid-i Aksa,israil,
788626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/788626.aspx
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