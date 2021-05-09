Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle bir video mesaj yayımlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, başta Türk vatandaşları olmak üzere tüm Avrupa'daki vatandaşların Avrupa Günü'nü kutladı.

Kaymakcı, 9 Mayıs'ın Avrupa'da barışın, istikrarın, birlikte inşa etmenin ve bütünleşmenin sembolü olduğunu belirterek, "Biz de 1999'dan itibaren, Türkiye AB'ye resmen aday ilan edildikten sonra, 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kutlamaya başladık. Geleceğimizin ortak olduğuna inanıyoruz. AB'nin güçlü bir Türkiye'yle daha güçlü olabileceğine ve küresel aktör olabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve Avrupa'nın geçmişi, tarihi, coğrafyası, sporu, kültürü ve ticaretinin ortak olduğuna işaret eden Kaymakcı, "Geleceğimizi de birlikte inşa etmeliyiz." mesajını verdi.

Diğer taraftan AB Başkanlığı tarafından da Avrupa Günü'nü kutlamak için bir video paylaşıldı. Videoda, AB Başkanlığı ile Ulusal Ajans çalışanları, aileleri ve gönüllülerin farklı enstrümanlarla Avrupa Marşı'nı çaldığı görüntülere yer verildi.