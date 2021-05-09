Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi
09.05.2021 - 12:38 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7’ye yükseldiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,terörist,
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