Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.