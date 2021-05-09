Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Varlıklarıyla her daim bize güç veren, yokluklarıyla ise hep bir yanımızı eksik bırakan cennet kokulu annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Baş tacımız olan kıymetli annelerimize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor, ahirete irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Anneler Günü mesajı
09.05.2021 - 14:04 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 14:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anneler Günü'nü kutladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,Anneler Günü,
788880 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/788880.aspx
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