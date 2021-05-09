Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB’nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada “Teröristlere bir darbe de Metina bölgesinden. Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandolarımız, Metina’da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu” denildi.