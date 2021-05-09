MSB’nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada “Teröristlere bir darbe de Metina bölgesinden. Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandolarımız, Metina’da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu” denildi.
MSB açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
09.05.2021 - 18:40 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 18:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandoların, Metina’da 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Etiketler : msb,terörist,eylem,
788926 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/788926.aspx
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