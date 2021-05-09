Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AK Parti Milletvekili Tolga Ağar’a yönelik açıklamaları hakkında, “Kendi aralarında kavga var ve devlet seyirci. Garip olanı bu. İçişleri Bakanı, bu tartışmalara sadece seyirci” dedi. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

“Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım”

Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük. Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım. Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçimi kaybeden siyaset mafyasının, Türk Siyaseti'ne musallatlığına çaresiz kalmaktır.”