Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Batman İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK'ya yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, Batman merkezli 4 ilde belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu sürüyor.
PKK/KCK'ya 4 ilde operasyon: 20 gözaltı
09.05.2021 - 19:27 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 19:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güvenlik güçleri, teröristlerle mücadelesini hem dağlarda hem şehirlerde sürdürüyor. Bu kapsamda PKK'nın siyasi yapılanması KCK'ya 4 ilde operasyon yapıldı.
Etiketler : PKK/KCK,Batman,Jandarma,
788933 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/788933.aspx
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