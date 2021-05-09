Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Batman İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK'ya yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, Batman merkezli 4 ilde belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu sürüyor.