Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASELSAN, uçak için millî radar, elektronik harp ve elektro-optik sistemler geliştirecek. Yürütülecek çalışmalarla MMU için ihtiyaç duyulan kritik görev sistemlerinin millî olarak geliştirilmesi ve projenin ilerleyen süreçlerinde uygun aşamalarda tam harekât yeteneği kazanacak şekilde uçağa entegre edilmesi hedefleniyor. ASELSAN, MMU'nun Bütünleşik Elektro-optik Sistem Teknoloji Geliştirme Projesi mühendislik çalışmalarına devam ediyor. Bunun yanında Uzun Dalgaboyu Kızılötesi ve MCT dedektör geliştirme faaliyetleri sürdürülüyor. TUSAŞ ile imzalanan sözleşme kapsamında, Minyatür Bomba, Akıllı Çoklu Salan ve Lazer Güdümlü Bomba'nın MMU'ya entegrasyonu amaçlanıyor.