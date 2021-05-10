İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "03-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem düzenlenmiştir." denildi.
Kısıtlamaları ihlal eden 79 bin 186 kişiye ceza
10.05.2021 - 10:04 | Son Güncelleme: 10.05.2021 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, 03-10 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem düzenlendiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,sokağa çıkma kısıtlaması,
789045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/789045.aspx
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