Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de yaşanan iç savaşın başladığı günlerden bu yana bölgedeki sorunların direkt etkilediği Türkiye, tedbir olarak sınıra duvar örmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde TOKİ tarafından Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak’ın Suriye sınırına yaklaşık 5 yıl önce yapımına başlanan güvenlik duvarı çalışmaları tamamlandı. Kilis’te konuşlu bulunan 1’inci Hudut Alay Komutanlığı, Hatay’da konuşlu bulunan 2’inci Hudut Alay Komutanlığı, Şanlıurfa’da bulunan 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı, Mardin Kızıltepe’de konuşlu bulunan 4’üncü Hudut Alay Komutanlığı ile Silopi’de konuşlu bulunan 8’inci Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanındaki 911 kilometrelik Suriye sınırında güvenlik duvarı ve devriye yolu planlandı. Şimdiye kadar sınıra 892 kilometrelik duvar örüldü.

DUVARLARA JİLETLİ TEL ÇEKİLDİ

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarının yapıldığı bu sınır hattında duvar yapımı yaklaşık 5 yılda tamamlandı. Sınırda 3 metre yüksekliğinde duvar, yol ve muhtelif sayılarda gözetleme kulesi, geçiş kapısı ve elektrik altyapısı çalışmaları yapıldı. Sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklar yerleştirilerek, duvarların üzerine jiletli tel de çekildi.

YÜZDE 98'LİK KISMI TAMAMLANDI

Suriye sınırına örülecek duvar projesinin yüzde 98'lik kısım tamamlandı. Bugüne kadar 892 kilometrelik duvar örüldü, geriye örülmesi gereken 18,9 kilometrelik bölüm kaldı.

İran sınırına 147,4 kilometre duvar örülürken, geriye kalan 96 kilometrelik bölümü tamamlama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Irak sınır hattında da 35 kilometrelik duvar örüleceği bildirildi.