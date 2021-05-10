Dışişleri Bakanlığı: Sayın Bakanımız 10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde Suudi Arabistan Krallığı’na bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın ziyareti çerçevesinde Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile yapacağı görüşmede ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konular istişare edilecektir.
Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Krallığı'nı ziyaret edecek
10.05.2021 - 12:22 | Son Güncelleme: 10.05.2021 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı: Sayın Bakanımız 10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde Suudi Arabistan Krallığı’na bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın ziyareti çerçevesinde Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile yapacağı görüşmede ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konular istişare edilecektir.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,
789073 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/789073.aspx
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