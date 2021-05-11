Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, işgalci İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırı sırasında plastik mermiyle bacağından vuruldu. Boyraz, Eski Şehir'de bulunan Aslanlı Kapı'dan çıkmaya çalıştıkları sırada mermilerin hedefi olduklarını, polislerin iki el ateş açarak bacağından yaraladığını belirtti.

BİR TÜRK VATANDAŞI DAHA YARALI

Ayrıca kendisi gibi eşi Kudüs Konsolosluğunda çalışan Resul Çakır adında bir Türk vatandaşının daha yaralandığını aktaran Boyraz, ardından yakınlardaki bir gazeteci arkadaşlarının ofisine geçtiklerini, ilk müdahalenin sağlık ekipleri tarafından orada yapıldığını anlattı. Boyraz, Çakır ile ilk müdahalenin ardından Makaset Hastanesi'ne sevk edildi.