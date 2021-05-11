Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da bir süredir geçimsizlik yaşayan karı koca karşılıklı boşanma davası açtı. 6. Aile Mahkemesi, kadının, asgari hayat giderlerini karşılayacak kadar düzenli geliri olmasına ve 3 adet taşınmazı bulunmasına rağmen yoksulluk nafakası almasına hükmetti. Karşı taraf kararı temyiz etti. Ardından devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Evi olan kadına yoksulluk nafakası verilmesinin yasaya aykırı olduğuna dikkat çeken Yargıtay, şu kararı verdi: Koca, engelli olan çocuklarının bakım ve ihtiyaçlarını göz ardı ederek bütün yükü eşine yüklemiş. Böylelikle karısına ekonomik şiddet uygulamış. Bu sebeple kadının yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Davanın bu yönde yeniden görülmesi için mahkemenin kararı oy birliğiyle bozulmuştur.