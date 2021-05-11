Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, AK Parti’de milletvekilliği ve parti üyeliği devam ederken, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adayı çıkarılması için muhalefet partileri ile görüştüğünü açıklaması, AK Partililerin büyük tepkisini çekti. Babacan, önceki gün katıldığı bir televizyon programında “2018’de ortak aday teşebbüsü vardı. Ortak aday çalışmaları sırasında görünür değildim ama tam göbeğindeydim. Muhalefet ancak bir ortak aday çıkardığında başarılı olacaktı. Ama olmadı. Muhalefet partilerinin genel başkanları gelip Gül’e teklif ettiler. Ortak aday olsaydı rahatlıkla kazanırdı. Teklif edildiği ortamda ben de vardım. Şöyle bir şart vardı: Hep birlikte ortak bir duruş olursa bu iş olur. Bir iki parti destek verip, diğerlerinin destek vermemesi bir ortak adaylık değil. O gün gelip siz ortak aday olursanız, biz sizi destekleyeceğiz diyenler sözünde dursaydı o gün o iş olurdu” açıklamasını yaptı. Ortak adaylığa ilişkin görüşmelerin yapıldığı tarihte Babacan AK Parti milletvekilliydi. Babacan, 2018 seçimlerinden sonra 2019 yılında AK Parti’den istifa etti. Babacan’ın AK Parti milletvekilliği devam ederken, bu görüşmelerin içinde olmasını açıklamasına AK Partililerden sert tepki geldi. Bir çok milletvekili ‘İhanetin belgesi’ diyerek, Babacan’ın açıklamalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Babacan’a yönelik tepkiler şöyle:

* AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Babacan’ın yüzü kızarmadan ifade ettiği bu durumu ilkeli bir siyaset anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değil. Hadi gelin durumun adını tam koyalım: Bunun adı riyakarlıktır, sahtekarlıktır, ihanettir, iki yüzlülüktür, sinsiliktir, utanmazlıktır, arkadan iş çevirmedir, pişkinliktir.

* AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: Ali Babacan, AK Parti'den 2019'da ayrıldı. Yani AK Parti üyesiyken CHP ile ittifak yaptı. Farkında olmadan karakterini özetledi.

* AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya: İhanetin belgesi. Size yazıklar olsun, Makam mevki koltuk hırsı sizin gözünüzü kör etmiş. Bu milletin gözünde itibarınız sıfır.

* AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can: Sadakatsiz, nankör, vefasız ve sinsiler. Entrika, ihanet, sinsilik, nankörlük karakter olmuş. Fren Ali, fren yerine gaza basmış. Nankörün önde gideni.

* AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Bir yanda AK Parti milletvekili olacaksınız öbür tarafta muhalefetle hareket edip başka aday için çalışacaksınız. İlahi tokat, itiraf ettirir.