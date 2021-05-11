Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'nin İyidere ilçesinde inşası devam eden İyidere Lojistik Limanı'nda düzenlediği basın toplantısında, merak edilen soruları cevaplandırdı. Karaişmailoğlu, inşa edilen limanın, Doğu Karadeniz'in milli gelirden alacağı payı yükselteceğini, bölge ekonomisini canlandıracağını, binlerce insana iş sahası açılmasına vesile olacağını belirtti.

"Karadeniz Havzası'nın en önemli liman ve lojistik merkezlerinden olacak"

Karadeniz Bölgesi'nin incisi Rize'nin, doğası ve deniziyle gözbebekleri olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Yeşili mücevherimiz, çalışkan ve yürekli insanı baş tacımızdır. Devam eden yatırımlarımızla yakın gelecekte Rize'miz tarımı, turizmi ve endüstrisinin yanı sıra enerji ve ticaret alanında gelişerek daha bereketli yarınlara erişecektir. Karadeniz Havzası'nın en önemli liman ve lojistik merkezlerinden biri olacaktır." diye konuştu.

Adil Karaismailoğlu, 2003'ten bugüne kadar Rize'nin ulaşım ve iletişim yatırımları için 17 milyar 463 milyon liranın üzerinde harcama yaptıklarını, Rize'de 2003'e kadar sadece 20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 176 kilometreye çıkardıklarını bildirdi.

Ovit Dağı Tüneli Rize ile Erzurum arasındaki kara yolunun İkizdere-İspir mevkisinde bulunan Ovit Dağı Geçidi'ni daha önce açtıklarını anımsatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ovit Tüneli kasım ile nisan ayları arasında yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan İkizdere ile İspir arasındaki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı Geçidi'nin yılın tamamında trafiğe açık olması sağlanmıştır. Ovit Dağı Tüneli Türkiye'nin en uzun, Avrupa'nın en uzun ikinci, dünyanın en uzun altıncı kara yolu tünelidir. Devamında Kırık Tüneli ve Dallıkavak tünellerinde çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde İkizdere ve Salarha tünellerinin açılışlarını yapmak üzere tekrar Rize'ye geleceğiz. Yine Rize'de devam eden onlarca kara yolu projemiz devam ediyor."

Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda hizmete alınacak

Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanını bu yılın sonunda hizmete alacaklarını belirterek, buranın 3 milyon metrekare deniz dolgusuyla dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacağına işaret etti.

Rize'de yapımı süren önemli bir deniz yolu yatırımının da kuşkusuz İyidere Lojistik Liman Projesi olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçtiğimiz yıl başladığımız projemizi Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında hizmete açmayı planlıyoruz. Limanımızın hizmete girmesiyle birlikte yılda 3 milyon ton genel kargoyla birlikte 8 milyon ton dökme yük ve 100 TEU konteyner ve 100 bin araç Ro-Ro kapasiteli olarak bölgesel ticaretin can damarı olacak. Yıllık 13 milyon ton kapasiteli Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya etkisi 192 milyon dolar, üretime katkısı 428 milyon dolardan fazla olacaktır. Yani ilk yıllardan itibaren yatırımımızın geri dönüşünü kat be kat almış olacağız. Bu proje aynı zamanda 1000 kişiye doğrudan, 34 farklı sektörde 8 bin kişiye de dolaylı istihdam imkanı sağlayacaktır. Proje ile Rize'miz, Karadeniz'e açılan yeni bir lojistik üs olurken, limanımız hem bölge illerinin ekonomisine hem de ülkenin ticaret hacmine önemli katkılar sunacaktır."

Karaismailoğlu, İyidere Lojistik Merkezi'nin ihtiyacı olan deniz dolgusuna taş ihtiyacının karşılanacağı İkizdere Cevizlik Taşocağı ile ilgili son dönemde yalan yanlış dedikoduların yayıldığını ve bir algı operasyonu düzenlendiğini söyledi.

"Zaten, insanımızın hayatına iyilik, güzellik, bereket getirecek, milletimizin hayrına olacak bütün projelere, bu cenahlar tarafından karşı çıkılmıştır." diyen Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Bugün halkımızın hayatının ayrılmaz parçası olmuş köprüler, tüneller ürünümüzü pazara, hastamızı hastaneye, çocuğumuzu okula taşıyan emniyetli yollarımız, halkımızı Türkiye'nin her yerinden dünyaya ulaştıran havalimanlarımız, çöle dönmüş doğu ve güney doğu illerimize gürül gürül su götüren barajlarımız zamanında hep bir dirençle karşılanmıştır. Hayatta bir tane dikili ağacı olmayan bu gruplar önce bütün illerimizde şehirlerimizin en kıymetli alanlarını dönüştürdüğümüz millet bahçelerine bir baksınlar. Elbette, yaptığımız her projede hem ekonomik getiriler hem çevresel kazanımlar hem de sosyal katkılar hesaplanmakta ve tartılmaktadır. Tüm bu unsurların dengesi gözetilmekte, her projeden sonra istemeden etkilenen bir ağaç varsa yerine yüzlercesi dikilmektedir."

"Çevre etkileri sürekli olarak kontrol edilecektir"

Bakan Karaismailoğlu, Cevizlik Taş Ocağı ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Rize İyidere Lojistik Liman yapımında deniz dolgusu için bütün projelerimizde olduğu gibi burada da öncelikli olarak mevcut taş ocaklarının kullanılması önceliğimizdir. İhtiyaç duyulan deniz suyuna dayanıklı taş rezervi konusunda mevcut taş ocakları da dahil tam 10 yerden numuneler alınmış, uygun taşın burada olduğu bilimsel ve tarafsız kurullar tarafından tespit edilmiştir. Cevizlik Taş Ocağı için Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlanarak Rize Valiliğince onaylanmıştır. Çevre etkileri sürekli olarak kontrol edilecektir. Ocak sahasında açık işletme yöntemleri kontrollü şekilde uygulanacak, ocak içinde kesinlikle kırma-eleme tesisi kurulmayacaktır. Ocakta yapılacak faaliyetler sonucunda ortaya çıkacak sarsıntı ve gürültü değerleri, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler sınırlarında kalacaktır. Çalışmalar halkımızı rahatsız edecek boyutlara katiyen ulaşmayacaktır. Sarsıntı ve gürültü ölçümleri bakanlık tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar ve akademisyenler tarafından kontrol altında tutulacaktır."

Taş ocağının Cevizlik köyüne kuşbakışı 1800 metre, Gürdere köyüne 2 bin 500 metre uzaklıkta olduğunu belirten Karaismailoğlu, çalışmaları yerleşim alanlarına bir hayli uzak mesafede sürdüreceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, faaliyet süresince ortaya çıkan atıkların özel bir alanda depolanacağını ve bertaraf edileceğini dile getirerek, "Maden İşleri Genel Müdürlüğünün meri mevzuatı çevresinde, ocak sahasında üretime başlamadan önce bitkisel toprak sıyrılacak olup, üretim sonrası arazi ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere muhafaza edilecektir. Sadece 13,5 hektarlık ÇED alanında taş ocağı faaliyeti sürdürülecektir. Taş kırma faaliyetleri bitiminden sonra taş ocağı bölgesi bitkisel toprakla doldurulacak, tarımsal, bitkisel verimlilik aynı kalacaktır. Mevcut doğal yaşamın geri kazanılması sağlanacaktır." dedi.

Karaismailoğlu, Akdeniz'in ürünlerini Karadeniz'e, Karadeniz'in bereketini Akdeniz'e taşıyacak lojistik altyapıyı kurduklarına dikkati çekerek, "Limanlarımızla bu büyük resmi başarıya ulaştıracağız. Tamamlamak üzere olduğumuz Filyos Limanı'mız, kabiliyetlerini her geçen gün artırdığımız Trabzon Limanı'mız ve nihayet İyidere Limanı'mızla Karadeniz'i kucaklayan kıyılarımız boyunca, dünyanın yeni ticaret gölü Karadeniz'in ticaretine hükmedeceğiz. Elbette bütün bunlar olurken, bizim için doğamızın, toprağımızın da gelecek nesillere olduğu gibi aktarılması çok çok kıymetlidir. Biz devlet olarak bu bilinçle hareket etmekteyiz." dedi.

Çocuklara en yüksek ekonomik faydayı sunacak işleri yaparken, doğaya da mümkün olan en az müdahaleyle ilerlediklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Projelerimizi tamamladığımızda proje alanlarını eskisinden daha zengin bir toprak ve bitki örtüsüyle bırakacağız. Cevizli Taş Ocağı'ndaki faaliyetler tamamlandıktan sonra, buralarda zarar gören bir ağacın yerine, 10 ağaç dikeceğiz. Hükümetlerimiz dönemindeki fidanlarımızı toprakla buluşturma seferberliği, dünyanın büyük takdirini kazanmıştır. Son 19 yılda 5,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, sadece kara yolları yatırımları sayesinde yılda 2 milyon 500 bini aşkın ağaca eş değer karbondioksit salımını ortadan kaldırdığını aktardı.

Sadece 2020 yılı içinde zamandan 1 milyar 324 milyon dolar, yakıttan 546 milyon dolar, çevre maliyetlerinden yaklaşık 11 milyon dolar tasarruf sağladıklarını belirten Karaismailoğlu, istisnasız tüm ulaştırma projelerinin çevre karnesinin işte böyle bir tabloyu ortaya koyduğunu aktardı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de Rize'nin, Trabzon'un evlatlarıyız"

Karaismailoğlu, halkın teveccühü ve güveniyle bugünlere geldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizlere verdiğiniz sorumlulukla büyük işler başardık. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, 21 Temmuz 2020'de Karadeniz'de büyük doğal gaz keşfinin müjdesini vermişti. Yakın zamanda Karadeniz Havzası petrol, doğal gaz ve daha birçok yer altı kaynaklarının çıkarıldığı enerji bölgesi olacak. 2023 yılında tamamlayacağımız Rize İyidere Lojistik Limanı ile de Rize'mizi lojistik üssü yapacağız. Karadeniz önümüzdeki on yıllarda Avrasya'nın ticaret gölü olacaktır. Karadeniz'in artan ticari trafiğini ve buradan sağlayacakları kazançları ön gören tüm Karadeniz ülkeleri liman yatırımlarına hız vermiş, hummalı hazırlıklara girişmiştir. Karadeniz'de hakimiyet yarışının kazananı olmak herkesten çok bize yakışacaktır."

Dün, üçüncü köprüye, İstanbul Havalimanı'na, şehir hastanelerine karşı çıkanların, bugün Rize İkizderelileri yalanlarıyla kandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de Rize'nin, Trabzon'un evlatlarıyız. Bu mavinin, bu yeşilin, bu toprağın sevdalısıyız. Karadeniz'in ekmeğiyle, suyuyla büyüdük. Ülkemize ve bölgemize yapacağımız büyük yatırımlara karşı çıkanlara artık ne devletimiz ne halkımız ne gençlerimiz kulak asmıyor." dedi.

Karaismailoğlu, hem doğayı koruyacaklarını hem de ülkeyi çağın en ileri altyapısıyla donatacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Rize İkizdere'de oynanan oyun ise sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil. Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır. Bu provokasyonlar, siz değerli kardeşlerimizin basiret ve feraseti ile defedilecektir. Bölgemize ve ülkemize yapılan büyük yatırımları yaparken dönemsel ve kısmi birtakım sıkıntıları hep birlikte ve el birliği ile aşacağız. Bizim yapmak istediklerimiz Rize'mizin ve tüm ülkemizin istihdam imkanlarını, ticaretini, ekonomisini geliştirmek. Rize'yi, Karadeniz'in lojistik kavşak ve üs bölgesi yapmaktır."

Bakan Karaismailoğlu, kentteki programı kapsamında Belediye Başkanı Rahmi Metin'i makamında ziyaret etti, ardından yıkımı tamamlanan belediye bloklarının bulunduğu bölge ile Rize Ticaret Borsasınca yapımı devam eden çay bardağı şeklindeki Çay Çarşısı'nda da incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, daha sonra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Of Belediyesini ziyaret etti.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'ndan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Karaismailoğlu, ilçe merkezindeki esnafla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Uzunsokak, Maraş Caddesi ve Atatürk Alanı çevresinde yürütülen altyapı çalışmalarını inceleyen Karaismailoğlu, Başkan Zorluoğlu'ndan projeyle ilgili bilgi aldı.