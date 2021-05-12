İstanbul’da vatandaşlar, İsrail'in Filistinlere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. Türk bayrağı ve Filistin bayrağı ile yürüyerek Konsolosluk önüne gelen vatandaşlar, sloganlar atarak İsrail’e tepkilerini gösterdi.
İsrail Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa protestosu
12.05.2021 - 00:12 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 00:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa protestosu düzenlendi.
Etiketler : Mescid-i Aksa,istanbul,protesto,
789349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/789349.aspx
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