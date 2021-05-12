Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin merkezli Sinovac şirketi, geliştirdiği koronavirüs aşısının üretimi için Türkiye'ye lisans verdi.

Sinovac farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac’ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu dile getirdi.

5 ÜLKEYE AŞI ÜRETİM LİSANSI

Sinovac CEO’su Yin Weidong, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini belirtti.

AŞININ YÜZDE 100 KORUDUĞU BİLDİRİLDİ

Çinli şirket Sinovac’ın corona virüs aşısı CoronaVac aşısının Endonezya'daki sağlık çalışanları üzerindeki gerçek dünya verileri yayınlandı.

Sağlık Bakanı Budi Günadi Sadikin, Endonezya'nın başkent Jakarta'da ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca 25 bin 374 sağlık çalışanının takip edildiğini söyledi. Aşının ölümden yüzde 100 koruduğu bildirilirken ikinci dozdan yedi gün sonra hastaneye kaldırılma üzerinde yüzde 96 etkili olduğu açıklandı.

GÜNDE 6 MİLYON DOZ ÜRETİM YAPILIYOR

Sinovac Biotech CEO'su Yin Weidong geçtiğimiz ay, her yıl düzenlenen Asya için Boao Forumu'nda yaptığı açıklamada şirketin günde 6 milyon dozdan fazla aşı ürettiğini söyledi.

Yin, yurtdışındaki ortak üretimin yetersiz olduğunu ekleyerek, "Mümkün olduğunca en kısa sürede teknolojiyi transfer etmek için 10 ülke seçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



SPUTNİK V AŞISI DA TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Rus Gamelya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V´nin üretimi de Türkiye´de yapılacak. Aşının deneme üretimine başlanacak, ilk numuneleri hem Rusya hem de Türkiye tarafı inceleyecek. Yaza doğru yüksek hacimli üretimlere geçilecek.