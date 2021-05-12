Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in saldırısı altında bulunan Filistin halkına Türk sivil toplum kuruluşları tarafından yardım malzemeleri ulaştırılıyor.

Yedi Başak Derneği Yönetim kurulu Başkanı Mustafa Bulut, Türkiye'den götürülen yardımların İsrail'in baskı zulmü altındaki Filistin halkına ulaştırmaya devam ettiklerini ifade etti. İsrail'in saldırıları ve abluka altındaki Filistin halkını Türkiye olarak yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Yıllardır olduğu gibi bu Ramazan ayında da Mescid-i Aksa bombalarla tahrip edilip, İsrail askerlerinin baskınlarına maruz kalıyor. Mescid-i Aksa’yı yalnız bırakmayıp, İsrail askerlerinin baskınlarına maruz kalan Kudüs Halkı, insanlık dışı muamelelere maruz kalarak zulme uğruyor. Ayrıca abluka altında yıllarca yaşam mücadelesi veren Gazze halkının üzerine bombalar yağdıran İsrail, 35 kişinin Şehit olduğu ve yüzlerce sivil halkının yaralandığını belirten Bulut’’ İsrail’in bitmeyen zulmüne karşı dimdik ayakta durmaya çalışan Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz" dedi.

Başta Gaziantep olmak üzere Türkiye genelindeki hayır severlerin desteklerini Filistin halkına ulaştırdıklarını anlatan Bulut, "Bizler her zaman mazlum insanların yanında olmaya gayret gösterdik. 'İyiliğe yer aç" sloganıyla başlattığımız 2021 Ramazan Programımız kapsamında Kudüs ve Gazze’de iftar ve Gıda kolileri ile Mazlum Filistin halkına destek verdik. Ayrıca Halkımızın Zekat ve fitre emanetlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Filistin'e yardım etmek isteyenler gerek sosyal medya kanalları üzerinden gerekse çağrı merkezi üzerinden yoğun talep geldiğini de hatırlatan Bulut, derneğin resmi internet sitesinden online olarak yada bağış yazarak 3157'a SMS gönderilerek bağışta bulunabileceğini kaydetti.