Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, haklarında örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde doküman ve tespitler bulunan 5 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.