Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, haklarında örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde doküman ve tespitler bulunan 5 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa’daki terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı
12.05.2021 - 19:41 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 19:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
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