Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Askalan, Netivot ve Sderot kentlerine 130 roket atışı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, roket atışlarının ayrıca Kassam mensuplarının hayatını kaybettiği İsrail saldırısına karşılık düzenlendiği de ifade edildi.

Kassam Tugayları bugün, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında Gazze Tugay Komutanı Basım İsa ile 3 Kassam mensubunun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail, abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan, dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı Eş-Şuruk adlı binayı hava saldırısıyla yerle bir etmişti.

14'Ü ÇOCUK, 5'İ KADIN 56 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 5’i kadın olmak üzere 56 Filistinli şehit oldu, 320 kişi de yaralandı. İsrail'in saldırılarına karşılık Filistinli direniş gruplarının fırlattığı roketler sonucunda ise şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketlerin 6 kişinin ölümüne, 47 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirildi.