İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram öncesi geldiği Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ilk önce Güllüce köyünde bulunan Polis Özel Harekat Merkezine giderek özel harekat polislerini ziyaret etti. Soylu buradaki programının ardından, İkiyaka köyüne giderek Muhtar Necmettin Kamalı ve ailesi ile Ramazan’ın son iftarını yaptı. Bakan Soylu, iftar sonrası aile ile yaptığı sohbetten kısa görüntü ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, “Hakkari Yüksekova, Kamalı Dayımızın evindeyiz. İftarda misafiri idik. İftardan sonra da güzel sohbet ettik. Sohbeti merek ettiniz mi" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, son iftarı Kamalı ailesi ile yaptı
12.05.2021 - 22:04 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 22:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakanı Soylu, son iftarı Yüksekova ilçesi İkiyaka Köyü Muhtarı Necmettin Kamalı ve ailesi ile yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram öncesi geldiği Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ilk önce Güllüce köyünde bulunan Polis Özel Harekat Merkezine giderek özel harekat polislerini ziyaret etti. Soylu buradaki programının ardından, İkiyaka köyüne giderek Muhtar Necmettin Kamalı ve ailesi ile Ramazan’ın son iftarını yaptı. Bakan Soylu, iftar sonrası aile ile yaptığı sohbetten kısa görüntü ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, “Hakkari Yüksekova, Kamalı Dayımızın evindeyiz. İftarda misafiri idik. İftardan sonra da güzel sohbet ettik. Sohbeti merek ettiniz mi" ifadelerini kullandı.
Etiketler : süleyman soylu,ifrar,haberler,
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