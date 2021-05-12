Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail güvelik güçlerinin ardından İsrail halkı da azıttı. Ellerinde İsrail bayraklarıyla sokağa çıkan bir grup Yahudi, Filistinli sandıkları bir şoföre linç girişiminde bulundu. Onlarca kişi, 30'lu yaşlardaki adama saldırdı. Bu dehşet verici görüntüler, İsrail'in Kan televizyonunda yayımlandı. Görüntülerde, kalabalık, şoföre tekme tokat saldırıyor. Genç şahıs, aldığı darbeler sonucu yerde baygın hâlde yatıyor. Gözlerini kan bürüyen İsrailliler, kendinden geçmiş adama vurmaya devam ediyor. Sürücünün sağlık durumu hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.



Öte yandan fanatik Yahudiler, Lod, Haifa, Acre, Bat Yam ve Tiberya'da da sokaklara inerek, Araplara ve dükkanlarına saldırdı.

