TBMM Başkanı Şentop: "(İsrail'in saldırıları) Bu, bütün İslam dünyasını, 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, bayramını zehir eden bir tablo"
TBMM Başkanı Şentop: İsrail'in saldırıları bayramı zehir eden bir tablo
13.05.2021 - 07:16 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 07:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Şentop: "(İsrail'in saldırıları) Bu, bütün İslam dünyasını, 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, bayramını zehir eden bir tablo"
Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Şentop,
789553 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/789553.aspx
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