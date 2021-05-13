Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSTANBUL

Yurdun dört bir yanında Ramazan Bayramı sebebiyle camilere gelenler, bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için evlerine yürüme mesafesinde olan camilere gitti.

Cami içinde ve avluda seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, bayram namazını kıldı.

Hutbede İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulması dilendi.

BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ

BURSA

ARDAHAN

MALATYA

DÜZCE

Düzce’de Ramazan Bayramı namazı camiilerde kılındı. Sosyal mesafe ve maske kuralları ile kılınan namazlarda camiler dolunca vatandaşlar bahçelerde namazlarını kıldı.

SAKARYA

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