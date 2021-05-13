Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Fahrettin Altun, Anadolu Ajansından sonra TRT Arabinin de Gazze Ofisi'ne hava saldırısı düzenleyen İsrail'in, hiçbir değere saygı göstermediğini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

DEVLET TERÖRÜNÜ LANETLİYORUZ

İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulanan işgal politikasını ve terör eylemlerini dünyaya duyuran özgür basını hedef aldığına dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"AA'dan sonra TRT Arabinin Gazze ofisine hava saldırısı düzenleyen İsrail, hiçbir değere saygı göstermediğini bir kez daha gösterdi. İsrail'in uyguladığı devlet terörünü lanetliyoruz. İşlemiş olduğu tüm suçların hesabını sormak için tüm gücümüzle çalışacağız."