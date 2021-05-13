Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin halkının yaşadığı zulme karşılık adeta üç maymunu oynayan ve İşgalci İsrail'i desteklemeye devam eden ABD'nin Adana Konsolosluğu önünde kanlı bebeklerle eylem yapıldı.

Konsolosluğun önüne kanlı oyuncak bebekler bırakıldı

İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları sonrası aralarında bebek ve çocukların da olduğu onlarca sivil hayatını kaybetti, yüzlerce Filistinli de yaralandı.

Adana’daki bir sivil toplum derneği üyeleri de ABD Adana Konsolosluğu önünde toplandı. Ellerinde ABD karşıtı dövizler taşıyan grup, sık sık tekbir çekti, Filistin lehinde slogan attı.

Grup adına konuşan Fevziye Şenoğlu, İsrail’in saldırılarını kınadı.

Daha sonra dernek üyeleri ABD Konsolosluğu önüne Filistin direnişi fotoğrafları ile kanlı oyuncak bebekler bıraktı. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.