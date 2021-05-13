Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü yolunda meydana geldi. PKK'lı teröristler, altyapı çalışmasını tamamlayan ekibin dönüş yolunda daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Olayda ekipte bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

