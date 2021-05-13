Olay Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü yolunda meydana geldi. PKK'lı teröristler, altyapı çalışmasını tamamlayan ekibin dönüş yolunda daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Olayda ekipte bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Siirt’te teröristlerin yola döşediği EYP patladı, 2 kişi yaralandı
13.05.2021 - 20:01 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 20:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’te PKK’lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti, olayda 2 kişi yalandı.
Olay Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü yolunda meydana geldi. PKK'lı teröristler, altyapı çalışmasını tamamlayan ekibin dönüş yolunda daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Olayda ekipte bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler : siirt,haberler,pkk,
789663 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/789663.aspx
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