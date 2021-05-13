Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Orduevinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Bakan Akar, onlarla sohbet etti ve bayramlarını kutladı.

Bakan Akar, TSK'nın operasyonlarında sivil, masum insanların, dini ve tarihi yapıların, çevrenin zarar görmemesi için hem planlama hem uygulama safhalarında gereken her türlü tedbiri aldığını belirterek bazı hallerde bunun için operasyonun gecikmesi pahasına faaliyetlerin yönünü dahi değiştirdiklerini aktardı.



Sabırla, azimle üzerine giderek terörü bitirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Bizim Kürt, Arap kardeşlerimizle, oradaki diğer etnik ya da dinî gruplarla hiçbir şekilde sorunumuz yok. Bizim hedefimiz sadece ve sadece teröristlerdir" diye konuştu.

"Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek"



"Binlerce yıldır beraber yaşadığımız Kürt kardeşlerimizle beraber 84 milyon omuz omuza Türkiye'nin refahı, nesillerimizin geleceği için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyen Bakan Akar, TSK'nın yaptığı operasyonları bilinçli bir şekilde çarpıtmaya çalışanların olduğunu belirtti. Bakan Akar, "Bazı yerli ve yabancı odaklar TSK'nın, Türkiye'nin yaptığı operasyonları sanki PKK ile, teröristlerle ilgili değil de oradaki Kürtlere ve Araplara karşıymış gibi bilinçli bir şekilde ahlaksızca olayı saptırıyorlar" dedi.



TSK'nın faaliyetlerin tamamen açık ve şeffaf olduğunu, operasyonların Irak başta olmak üzere tüm komşuların toprak bütünlüğüne, sınırlarının güvenliği ve egemenliğine saygılı şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Bakan Akar, "Bize uzun yıllardır zarar veren, asil milletimizin güvenliğini tehdit eden teröristlerden bahsediyoruz. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek. Bunun için çalışıyoruz. Bunun dışında bizim başka bir amacımız yok” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin şimdiye kadar hiçbir şehidin kanını yerde bırakmadığını, bundan sonra da bırakmayacağını belirten Bakan Akar, kazanılan başarılardaki en büyük payın aziz şehitlerle kahraman gazilerin olduğunu söyledi. Bakan Akar, şehitlerin vatan ve bayrak sevgisinin en önemli göstergesi olduğunu belirterek, "Bizim şehitlerimizi, onların hatıralarını unutmamız asla söz konusu değildir. Onların hatıralarını en üst düzeyde yaşattık, yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.