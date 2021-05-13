Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'na yakın bir bölgeden bulunan bağlı Bölükbaşı köyünde güvenlik güçlerinin nöbet değişimi sırasında teröristlerce roketli ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

1 polis memuru şehit oldu

Saldırı sonucunda 1 polis memuru şehit olurken, 3 polis memuru ise yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: “Türkiye-İran sınırında terör saldırısında bir özel harekat polisimiz şehit oldu”

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz” denildi.