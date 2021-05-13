Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu, Türkiye-İran sınır hattında görevli özel harekat polislerinin bulunduğu noktaya İran tarafından yapılan taciz ateşi sonrası, 1 polisimiz şehit olmuş 3 polisimiz ise yaralanmıştı. Şehit polisimizin kimliği ve memleketi belli oldu. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; “Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz” denildi.

Öte yandan, şehit olan özel harekat polisinin Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Ulukent Mahallesinden olduğu ve isminin Veli Kabalay olduğu öğrenildi.



Nöbet kulübesine hain saldırı! 1 polisimiz şehit oldu Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde nöbet kulübesine teröristlerce hain bir saldırı düzenlendi. Roketli saldırı sonucu 1 polisimiz şehit oldu, 3 polisimiz yaralandı.