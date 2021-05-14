Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün dünya ekonomisini tepetaklak ettiği bu zor süreçte, turizm de ciddi yaralar alıyor.

Virüs endişesi nedeniyle ülke değiştirmeye çekinen turistler tatil için yeni çözümler arıyor. Bu süreçte de Türkiye'den vazgeçemeyen ve tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen turistler ise otellerde kalmak yerine ülkeden ev alma tercihine yöneldi.

Yabancılara konut satışları yüzde 416,1 arttı

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.

Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye'den 557 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

"Türkiye güvenli liman olarak görülüyor"

Geçen yıl Türkiye'ye uçuşların kapalı olması sebebiyle yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelerek yatırım yapamadıklarını ancak daha önceden vekaletlerini verdikleri bazı kişiler üzerinden az sayıda vekaleten satış işlemlerinin yapıldığını belirten Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi, "Tabi ki geçmişe oranla virüsün etkisi ülke ekonomisi için ortadan kalkmıştır. Geçmişten ve bugün satın alınan gayri menkullerin tapuları hak sahiplerine verilmiştir. Yabancıların ülkemize olan ilgileri her geçen gün artmaktadır. Dünyayı kasıp kavuran virüs salgınında Türkiye güvenli liman olarak görülmektedir. Yüzde 416'lık artış beklenilen artış seviyesine halen ulaşmamıştır. Umarım bundan sonraki aylarda ve yıllarda artışlar daha da yükselecektir" dedi.