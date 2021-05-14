Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, salgın tedbirleri ve kademeli normalleşme gereğince ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, tam kapanma uygulamasının sona ereceği 17 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere YHT, Marmaray, Başkentray ve bölgesel yolcu tren seferlerine ilişkin düzenleme yaptı.

GÜNDE 22 SEFER

Buna göre, YHT'ler, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında sosyal mesafe kuralı dahilinde yüzde 50 kapasiteli olarak hizmet verecek ve günde 22 sefer yapacak.

YHT'ler, tam kapanma uygulamasından önceki tarifelerine göre sefer yapacak. Biletlerin temini sırasında HES kodunun ibraz edilmesi ise zorunlu olacak.

Bölgesel trenler de kapanma öncesi dönemin tarifesine göre işletilecek.

KISITLAMA VARSA 30, YOKSA 8-15 DAKİKADA BİR

Marmaray, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 30 dakika, diğer günlerde Zeytinburnu-Maltepe arasında 8 dakika, Halkalı-Gebze arasında 15 dakika aralıklarla hizmet verecek.

Başkentray ise sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde Sincan-Kayaş arasında 15 dakika, kısıtlamanın olduğu günlerde ise 30 dakika aralıklarla işletilecek.

BÖLGESEL TREN SEFERLERİNE ARA VERİLMİŞTİ

Tam kapanma nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde YHT, Marmaray ve Başkentray tren sefer ve saatlerinde değişiklik yapılırken, bölgesel tren seferlerine ara verilmişti.