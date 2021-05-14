Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistinliler, kılınan cuma namazı sonrası, Mescid-i Aksa’da abluka altındaki Gazze Şeridi’ne destek gösterisi düzenledi.

Gösteride, tekbirler ile Hamas lehine ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı gösteride, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gazze’ye askeri destek çağrısı yapıldı.

CUMA HUTBESİNDE GAZZE ŞERİDİ VE MESCİD-İ AKSA ELE ALINDI

Kudüs ve Filistin Eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, okuduğu cuma hutbesinde, Mescid-i Aksa’nın İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği 1967’den bu yana bu kadar saldırıya maruz kalmadığını vurguladı.

Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa’nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve “işgal devletinin” buradan elini çekmesi gerektiğini söyledi.

SALDIRI DURDURULMALI ÇAĞRISI

Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırıya da dikkat çeken Şeyh Sabri, saldırının durdurulması gerektiğini belirtti..

Hutbe sonrası Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa için dua edildi.

Yapılan yazılı açıklamada 20 bini aşkın Filistinlinin Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazına iştirak ettiği belirtildi.