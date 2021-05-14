Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapımı devam eden Türkiye-İran sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli olan polis memurlarına dün akşam saatlerinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldı. Yaralanan 4 polis memuru Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurlarından Veli Kabalay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Acı haber, gece saatlerinde baba evine ulaştı. Sabah saatlerinde Denizli’nin Tavas ilçesi Ulukent Mahallesine getirilen şehidin naaşı, öğle namazına müteakiben Ulukent Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Ulukent Mahalle Mezarlığına defnedildi.

ŞEHİT KABALAY 5 AY ÖNCE BABA OLMUŞTU

Evli olan şehidin 5 ay önce baba olduğu öğrenildi. Şehidin annesi Şükran Kabalay, "Yavrum sana bayramlık giydirecektim. Nereye gittin, daha sana doyamadım" diyerek feryat etti. Baba İsmail Kabalay'ın "Oğlum kanın yerde kalmayacak" demesi dikkatlerden kaçmazken, eşi Şükran Kabalay’ın gözyaşları ile tabuta sarılması ise yürekleri sızlattı.