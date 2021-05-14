Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de koronavirüs vaka tablosu açıklandı. Düşen vaka sayıları umutları artırırken kapanma sonunda yaşanacak tablo da merakla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 14 Mayıs tablosunu da açıkladı.

Son 24 saatte 11 bin 394 vaka

Tabloya göre son 24 saatte 242 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 301’a yükseldi.

Toplamda 50 milyon 463 bin 16 test yapıldı. Bugün yapılan 203 bin 73 testten, 11 bin 394 yeni vaka sayısı, 1 bin 102 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 894 bin 24

Toplam vaka sayısının 5 milyon 95 bin 390 olduğu, bugün iyileşen 37 bin 261 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 894 bin 24’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 670 olduğu açıklandı.