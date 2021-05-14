Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Irak’ta Pençe Yıldırım Harekatı’nda operasyon sırasında teröristlerle girilen çatışmada İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar (27) şehit düştü. Acı haber Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde yaşayan ailesine Vali Ömer Seymenoğlu tarafından verildi. Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı.



Şehit Yasin Özdamar’ın bekar ve bir kardeşinin olduğu öğrenildi.