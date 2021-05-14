Kuzey Irak’ta Pençe Yıldırım Harekatı’nda operasyon sırasında teröristlerle girilen çatışmada İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar (27) şehit düştü. Acı haber Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde yaşayan ailesine Vali Ömer Seymenoğlu tarafından verildi. Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı.
Şehit Yasin Özdamar’ın bekar ve bir kardeşinin olduğu öğrenildi.
Şehit ateşi Isparta'yı yaktı
14.05.2021 - 21:47 | Son Güncelleme: 14.05.2021 - 22:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pençe Yıldırım Harekatı’nda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar’ın şehadet haberi Isparta yaşayan ailesine verildi.
Kuzey Irak’ta Pençe Yıldırım Harekatı’nda operasyon sırasında teröristlerle girilen çatışmada İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar (27) şehit düştü. Acı haber Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde yaşayan ailesine Vali Ömer Seymenoğlu tarafından verildi. Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı.
Etiketler : ısparta,şehit,haberler,Yasin Özdamar,
789806 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/789806.aspx
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