Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kan dondurdu. Fanatik Yahudiler, İsrail'in Filistinli aileleri zorla evlerinden çıkarma planı sebebiyle gerilimin arttığı Şeyh Cerrah Mahallesi'ni bastı. Yahudi yerleşimciler, çoluk çocuk demeden herkese saldırdı. İçlerinden iki kişi belinden çıkardıkları tabancalarla hedef gözetmeksizin ateş açtı. Çok şükür kurşunlar kimseye isabet etmedi ve yaralanan olmadı.

İSRAİL POLİSİ, ZALİMLERE GÖZ YUMUP MAZLUMLARA SALDIRDI

Öte yandan İsrail polisi, fanatik Yahudilerin yerine Filistinli ailelere destek için gösteri düzenleyen gruba müdahale etti. Polis, göstericileri dağıtmak için ses bombası kullandı. Çıkan arbede sonrası 9 Filistinli gözaltına alındı.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN ÇOĞU SİLAHLI

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da 750 bine yakın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Çoğu silahlı olan Yahudi yerleşimciler, işgal boyunduruğu altındaki Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.