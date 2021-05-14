Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi ; "Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." açıklaması ile duyurdu.

Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Hemen ardından yapılan açıklamada; "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina'da kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist, bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."