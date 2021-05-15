Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Ankara İl Teşkilatı, İsrail’in Filistine yaptığı zulmü kınayarak Ankara Kalesi'ne Mescid-i Aksa'nın görselini yansıttı.

AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, yaptığı basın açıklamasında, “İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, bir asra yakın zamandır terör şebekesi siyonistlerin işgali altındadır. İsrail bir terör devletidir ve İsrail’in barbarlığını bütün dünya bildiği halde ölenler sadece Müslüman olduğu için bu vahşete sessiz kalmaktadır.

"Zulme dur diyen tek Lider Cumhurbaşkanımızdır"

Bu insanlık vahşetine, zulme dur diyen, tek lider Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dünya lideri, devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi ‘Mukaddes Şehir Kudüs’ün onurunu şerefini, izzetini haysiyetini korumak her bir Müslümanın boyunun borcudur. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda bizlere yapılmış demektir.’ Çünkü Kudüs Ankara’dır, Kudüs Müslümanların gözbebeğidir, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir” diye konuştu.