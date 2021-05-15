Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da son günlerde “karpuz içindeki çocuk” ve “tatlıcı” heykelleri üzerinden bölgedeki kayyumlar hedef tahtasına oturtuldu. Kayyumların yaptıkları sayısız hizmetleri muhalefet gölgeleme yarışına girdi. Oysa terörün tahribatından arındırılan şehirler, hayata geçirilen projelerle modern bir görünüme kavuşturuldu. Terör örgütüne belediyeler üzerinden aktarılan para ve insan kaynağı engellenirken, kaynaklar vatandaş için kullanıldı. İl ve ilçelere yapılan yatırımların yanı sıra çok sayıda kişi, düzenlenen etkinlikler, çeşitli dallarda açılan kurslar ile yapılan gıda ve giysi yardımlarından da faydalandı. Yolların onarımından sokak hayvanlarının bakımına, kaçak yapılarla mücadeleden peyzaj çalışmalarına kadar birçok proje hayata geçirildi.

İSTİHDAM KOLAYLIĞI

Çalışmalar neticesinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 150 milyon lira borç ödendi. 350 milyon lirayı geçkin de yatırım yapıldı. Yatırımlar kapsamında, öz kaynaklarla 127 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. 97 kilometrelik yol yenilenirken, kırsal yollarda da bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Şehirde, 33 bin ağaç ve 2 milyon çiçek de toprakla buluşturuldu. Asfalt Plenti Tesisinin kapasitesi 3 kat artırılırken, Diyarbakır halkının dört gözle beklediği hafif raylı sistem projesinin de ihalesi yapıldı. Kaçak yapılardan arındırılan şehirde, meydanlar ışıklandırıldı. Gençler ve kadınlar da unutulmadı. Belediye bünyesinde açılan kurslarla kişilerin meslek sahibi olması sağlanırken, üniversiteye hazırlanan kızlar için yurt açıldı.

2 BİN 806 AİLEYE YARDIM

Kars Belediyesi de son zamanlarda yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Belediye tarafından 26,7 milyon lira borç ödenirken, 20,5 milyon liralık da yatırım yapıldı. Yatırımlarla, 6,1 kilometre asfalt yol yapımı, 115 bin metrekare parke taşı döşemesi, 2,6 kilometre kanalizasyon şebeke hattı yapımı, 2,3 kilometre yeni su hattı yapımı, 26 kilometre stabilize yol, 220 ton asfalt yama çalışması gerçekleştirildi. 415 noktadaki aydınlatma çalışmalarıyla, şehir ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Halı dokuma, ev tekstil, ve sanat gibi alanlarda açılan kurslarla, vatandaşın mesleki beceri kazanması sağlandı. Birçok insan, evde bakım ve temizlik hizmetinden yararlanırken, kamu alanlarının temizliği için 6,2 ton dezenfektan harcandı. 2 bin 806 aile, gıda ve giyim yardımından yararlandı.

TEMİZ VE KESİNTİSİZ İÇME SUYU

Terör örgütünün tahribatlarından en çok etkilenen şehirler arasında bulunan Iğdır da yeniden inşa ediliyor. Belediye tarafından 1 yılda 50,6 milyon lira borç ödendi. Vatandaşa temiz ve kesintisiz içme suyu sağlandı. Vatandaşın talepleri doğrultusunda oyun ve dinlenme parkları yenilerek, modern bir görünüme kavuştu. Şehrin, sosya-kültürel yaşamına katkı sunması amacıyla çok amaçlı sosyal yaşam alanlarının yapımına başlandı. Çevreci ve ekonomik katı atık aktarma istasyonu kurulurken, modern ve dayanıklı bir kanalizasyon altyapısı da tamamlandı.

Hakkâri, Mardin, Batman ve Siirt’te de benzer yatırımlar yapılıyor. Vatandaş odaklı hareket eden belediyeler, projelerini vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda devreye alıyor. Bugüne kadar gerek yapılan yatırımlar gerekse kolluk kuvvetlerinin mücadelesiyle bölge insanı, terörün elinden kurtarıldı. Etkinliğini kaybeden terör örgütüne katılım da tarihin en düşük seviyesine indi.